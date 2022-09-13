Необхідно створити програму, яка буде автоматично входити на сайт VFS Global, вводити логін, пароль і капчу, а також моніторити календар на наявність вільних дат для здачі біометричних даних. Бот повинен мати можливість обходити капчу та код OTP, вибирати вільні дати при їх появі.
Програма бот для обирання вільних дат на vfsglobal.ca
Потрібно написати програму, що будеобирати вільну дату для здачу біометричних даних на сайтіhttps://www.vfsglobal.ca/Що саме має робити бот?1. Заходити за посиланням2. Вводити логін та пароль3. Вводити capcha4. Опинившись в особистому кабінеті -ввести Reference Number5. Двічі обрати опцію "Confirm"6. Опинившись на календарі з датамиПостiйно моніторити наявність вільних дат (вони з'являються рандомно в будь яку годину)7. За наявності вільноï дати - обрати II.8.Обхід двох Капч та кода OTP
Дякую за увагу.
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