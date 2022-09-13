Програма бот для обирання вільних дат на vfsglobal.ca

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Потрібно написати програму, що будеобирати вільну дату для здачу біометричних даних на сайтіhttps://www.vfsglobal.ca/Що саме має робити бот?1. Заходити за посиланням2. Вводити логін та пароль3. Вводити capcha4. Опинившись в особистому кабінеті -ввести Reference Number5. Двічі обрати опцію "Confirm"6. Опинившись на календарі з датамиПостiйно моніторити наявність вільних дат (вони з'являються рандомно в будь яку годину)7. За наявності вільноï дати - обрати II.8.Обхід двох Капч та кода OTP

Дякую за увагу.

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