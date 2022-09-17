Необхідно створити програму, яка буде автоматично входити на сайт VFS Global, вводити логін, пароль і капчу, а також моніторити календар на наявність вільних дат для здачі біометричних даних. Бот повинен мати можливість обходити капчу та код OTP, вибирати вільні дати при їх появі.
Нужно настроить отправку сообщений с формы обратной связи на сайте.
Нужно настроить отправку сообщений с формы обратной связи на сайте.
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