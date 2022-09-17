Ваша задача сделать программу которая будет рассылать N SPL токен по адресам указанным в документе формата [address:amount].

При этом сохраняя минимальную цену на gas при SPL транзакции, а это ~ 0.000005sol

Если я что-то указал не так(касаемо минимальной затраты fee), исправьте. Жду ваши предложения.