C++ подключить неуправляемую dll к .Net или Matlab

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Есть dll на C++

h и lib файл прилагается

в функциях есть типы данных, неподдерживаемые матлабом.

Нужно разобраться как это подключить или написать оболочку.

Подробности в ЛС

11 лет назад
sm-artlight
Олег 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров