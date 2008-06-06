E: – Чтобы при инсталле домашняя страница устанавливалась наша, + при установки тулбара он также устанавливался во все доработки ИЕ(Maxon, MYIe...) Firefox: – Тулбар уже проработан, осталось: Сделать те новости ...
Драйвер для Win
Задача: организовать полноценную работу с реестром из драйвера режима ядра.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется консультация специалиста С++, assembler по техническим вопросам.Системное программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо на PHP 5(ООП) реализовать демон для Flash игры. Описание в аттаче. От вас жду сроки + стоимость. Готов помогать с точки зрения организации структуры системы. Вообще проект ...Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо провести исследование по следующим вопросам: 1) Все возможности выполнять код при запуске Windows XP, в течении её работы.(драйвера, службы и пр.) 2) Все возможности внедрить код в заданный процесс. 3) Методы ...Системное программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна программа аналогичная радмину с возможностью работы с машинами которые находятся под нат. И оповещением машин которые находятся в онлайне.Системное программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется программа выполняющая следующие действия: Пользователь вставляет диск в CD(DVD) привод, нажимает Enter. Программа идентифицирует диск.(У дисков есть какой-то скрытый уникальный номер) Сканирует содержимое диска, создает MD5 для каждого файла, и диска ...Системное программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно написать таск, который бы читал текстовый файл, удалял в нём все строки, в которых есть заданный токен и записывал бы результат в другой файл. Вызов таска такой:Завершен17 лет назад
Задача1. Перехватывать все запросы по протоколу http/https и по заданному списку blacklist блокировать трафик. Пример на google.com пускаем, на virus.com, из blacklist не пускаем.Завершен17 лет назад
- $500
Эвристический анализатор для статического поиска сигнатур вирусов Нужна реализация самообущающейся системы на базе нейроной сети Экземплы вирусов есть. Бюджет - 500 Оставляйте пожалуйста все предложения здесьСистемное программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать компонент (С++, COM-InProc Server) для выгрузки данных о субъектах и объектах доступа для MS Share Point 2003/2007. Техническое задание будет предоставлено. Объем работы: разработка спецификации, согласование спецификации, кодирование, отладка и стабилизация ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад