Драйвер для Win

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Задача: организовать полноценную работу с реестром из драйвера режима ядра.

17 лет назад
ausadam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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