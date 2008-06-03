Нужно написать таск, который бы читал текстовый файл, удалял в нём все строки, в которых есть заданный токен и записывал бы результат в другой файл. Вызов таска такой:
Программа идентификации CD и подсчета MD5
Требуется программа выполняющая следующие действия:
Пользователь вставляет диск в CD(DVD) привод, нажимает Enter.
Программа идентифицирует диск.(У дисков есть какой-то скрытый уникальный номер)
Сканирует содержимое диска, создает MD5 для каждого файла, и диска в целом.
В указаном каталоге, создает подкаталог, имя которого = Идентификатор диска.
Создает файл "diskinfo.txt", в котором сохраняет информацию о содержимом диска. Пример:
FullFileName:MD5
FullFileName:MD5
...
...
TotalMD5:MD5
Программа консольная.
Язык программирования - С/С++.
Использовать только - RTL, WIN API.
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