Программа идентификации CD и подсчета MD5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт10 заявок250 просмотров

Требуется программа выполняющая следующие действия:

Пользователь вставляет диск в CD(DVD) привод, нажимает Enter.

Программа идентифицирует диск.(У дисков есть какой-то скрытый уникальный номер)

Сканирует содержимое диска, создает MD5 для каждого файла, и диска в целом.

В указаном каталоге, создает подкаталог, имя которого = Идентификатор диска.

Создает файл "diskinfo.txt", в котором сохраняет информацию о содержимом диска. Пример:

FullFileName:MD5

FullFileName:MD5

...

...

TotalMD5:MD5

Программа консольная.

Язык программирования - С/С++.

Использовать только - RTL, WIN API.

17 лет назад
niXman
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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