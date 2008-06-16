Locker выхода в Internet

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен9 заявок453 просмотра

Задача1.

Перехватывать все запросы по протоколу http/https и по заданному списку blacklist блокировать трафик.

Пример на google.com пускаем, на virus.com, из blacklist не пускаем.

17 лет назад
Rocketa
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

TaveL
45 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$500
14 дней
У человека большой опыт, очень помог советами. Cэкономил кучу времени и денег Ж)
Заказчик разбирается в технических деталях, демонстрирует гибкий подход к постановке задачи. Нет проблем с оплатой. Будем сотрудничать дальше.

Заявки фрилансеров

TaveL
45 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад