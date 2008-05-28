Разработка компонента для SharePoint

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка213 просмотров

Необходимо разработать компонент (С++, COM-InProc Server) для выгрузки данных о субъектах и объектах доступа для MS Share Point 2003/2007. Техническое задание будет предоставлено.

Объем работы: разработка спецификации, согласование спецификации, кодирование, отладка и стабилизация кода, передача исходных кодов и готовых модулей.

Срок: 4-6 недель. Резюме можно прислать на [email protected]

17 лет назад
abraev
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров