Эвристический анализатор

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт10 заявок553 просмотра

Эвристический анализатор для статического поиска сигнатур вирусов

Нужна реализация самообущающейся системы на базе нейроной сети

Экземплы вирусов есть.

Бюджет - 500

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17 лет назад
CreaSol
Solutions 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров