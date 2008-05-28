Необходимо разработать компонент (С++, COM-InProc Server) для выгрузки данных о субъектах и объектах доступа для MS Share Point 2003/2007. Техническое задание будет предоставлено. Объем работы: разработка спецификации, согласование спецификации, кодирование, отладка и стабилизация ...
Эвристический анализатор
Эвристический анализатор для статического поиска сигнатур вирусов
Нужна реализация самообущающейся системы на базе нейроной сети
Экземплы вирусов есть.
Бюджет - 500
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