Написать Task для ANT

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен3 заявки223 просмотра

Нужно написать таск, который бы читал текстовый файл, удалял в нём все строки, в которых есть заданный токен и записывал бы результат в другой файл.

Вызов таска такой:

17 лет назад
molotok
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
48 отзывов

Выбранный исполнитель

yurissimo
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$60
1 день
Хотя задание было несложным, приятно видеть быстрый результат. Задача выполнена на 100%, в ходе выяснилось несколько тонких моментов, которые я не предусмотрел, однако Юрий всё быстро переделал как нужно. Работа понравилась, сразу же заказал ещё один таск, более сложный, с разбором бинарной структуры файла, всё сделано отлично, если возникнет подобная задача, обращусь ещё раз без раздумий.
Только приятные впечатления от работы: грамотно и четко сформулирована задача, своевременно произведена оплата, предупредительное и вежливое общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

yurissimo
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад