Написать Task для ANT

Хотя задание было несложным, приятно видеть быстрый результат. Задача выполнена на 100%, в ходе выяснилось несколько тонких моментов, которые я не предусмотрел, однако Юрий всё быстро переделал как нужно. Работа понравилась, сразу же заказал ещё один таск, более сложный, с разбором бинарной структуры файла, всё сделано отлично, если возникнет подобная задача, обращусь ещё раз без раздумий.