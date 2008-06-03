Исследование Windows XP.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок653 просмотра

Необходимо провести исследование по следующим вопросам:

1) Все возможности выполнять код при запуске Windows XP, в течении её работы.(драйвера, службы и пр.)

2) Все возможности внедрить код в заданный процесс.

3) Методы защиты процесса от принудительного завершения.

4) Методы гарантированного завершения процесса.

Исследование должно содержать примеры кода реализации, ссылки на источники.

17 лет назад
nonSmoker
A. 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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