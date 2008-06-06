Демон игры на PHP

Необходимо на PHP 5(ООП) реализовать демон для Flash игры.

Описание в аттаче.

От вас жду сроки + стоимость. Готов помогать с точки зрения организации структуры системы. Вообще проект на 2-3 дня для опытного разработчика со знанием физики =).

P.S. Flash клиент делает отдельный человек. Если вы в состоянии для демонстрации накидать простенький клиент - будет плюсом. Если в состоянии сделать нормальный клиент для прототипа - готов доплатить за это.