Toolbar для Firefox Ie

E:

– Чтобы при инсталле домашняя страница устанавливалась наша, + при установки тулбара он также устанавливался во все доработки ИЕ(Maxon, MYIe...)

Firefox:

– Тулбар уже проработан, осталось: Сделать те новости которые выводяться бегущей строкой и подключить BBCODE (Bold, Ссылка, цвет)

ICQ 997544