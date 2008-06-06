Toolbar для Firefox Ie

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Закрыт2 заявки161 просмотр

E:

– Чтобы при инсталле домашняя страница устанавливалась наша, + при установки тулбара он также устанавливался во все доработки ИЕ(Maxon, MYIe...)

Firefox:

– Тулбар уже проработан, осталось: Сделать те новости которые выводяться бегущей строкой и подключить BBCODE (Bold, Ссылка, цвет)

ICQ 997544

17 лет назад
seva
37 лет
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров