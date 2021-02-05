Приветствую! На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика: На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042 а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" https://i-tenders.ru/tender/28116422 При этом по нужному ...
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Требуется frontend со знанием angular для создания и доработок модулей spa сервиса (личные кабинеты, потоковая загрузка аудио и прочее), знание/опыт работы с протоколом webrtc будут плюсом. Задача примерно на 2-3 месяца. Часть функционала и логики готова и её нужно переписать с JavaScript, часть будет предоставлена в виде тз. Работа проводится поэтапно.
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