Разработчик Python

Системное программированиеЗакрытнет заявок1433 просмотра
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Разработчик Python

Мы разрабатываем сервис голосовых рассылок с использованием технологий ASR (Automatic Speech Recognition) как для внутренних нужд компании, так и, в перспективе, для сторонних клиентов.

В данный момент разработано MVP, функциональность которого планируеем расширять.

Задачи на ближайшее время:

- Разработка REST API для взаимодействия с ЛК

- Разработка REST API для взаимодействия с партнерами

- Работа над взаимодействием с серверами IP-телефонии

- Работа над улучшением качества ASR + интерпретации его результатов

- Отправка метрик в TSDB + создание дашбордов в Graphana

Что мы используем:

- Python 3

- Django, DRF

- Pytest

- Celery

- PostgreSQL

- RabbitMQ

- InfluxDB + Graphana

- Kaldi + Vosk Server (ASR)

- Docker

Что ждем от кандидата:

- Опыт коммерческой разработки

- Отличное знание Python, Django, Celery

- Понимание принципов работы реляционных БД, timeseries db, очередей сообщений

- Понимание принципов тестирования ПО, практический опыт создания приложений с хорошим покрытием

- Умение работать с -nix

- Умение работать с Docker

- В силу специфики удаленной работы: достаточный уровень самоорганизации

Плюсом будет умение настраивать и поддерживать CI (мы используем Gitlab)

Условия:

- Удаленка, график 5/2, рассмотрим неполную занятость

- Почасовая форма оплата или фикс. ставка -- обсуждается на собеседовании

- Своевременная выплата вознаграждения 2 раза в месяц

@antonov207 - телеграм

Python
3 года назад
Sergey207
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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