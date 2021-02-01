Обход плагина GeoComply

В онлайн школу требуется разработчик под задачи с опытом работы в moodle.
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Мне нужно какое-то программное обеспечение, разработанное для нас. Я бы хотел, чтобы это программное обеспечение было сделано для ПК. Играю на спортивных сайтах в США. Я использовал VPN, но сайты не позволяют мне играть, потому что нужно указать мое местоположение.
Плагин, который моя команда хочет обойти, называется Geo Comply, он мега продвинутый, выполняет более 350 проверок каждые 20 минут, питается такими вещами, как VPN / RDP на завтрак.
Я связался с несколькими опытными разработчиками, и они уже потерпели неудачу.
Все методы, которые использует GeoComply, вы можете найти на их веб-сайте и в Google. Вы можете немного разочароваться, прочитав их,
настолько опытен, насколько вы могли бы быть. Я хочу программное обеспечение или решение, которое сможет обойти все их проверки, и чтобы я остался
необнаружен, находясь вне штата. Я должен находиться в Нью-Джерси.
Я хочу работать только с серьезными и опытными разработчиками, как я уже сказал, это далеко не простая задача, с которой не справились многие так называемые старые айтишники.
и сдался. Зарекомендовавшее себя рабочее решение будет вознаграждено, и у меня может быть для вас работа в будущем, если вы каким-то образом сумеете найти решение моей проблемы.
Будем рады сотрудничеству с вами.
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