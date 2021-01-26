Delphi \ WEB БРАУЗЕР \ Добавить функцию проверки орфографии

$10
Системное программированиеЗакрытнет заявок3794 просмотра
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Нужно добавить орфографическую проверку в строку поиска в браузере.

Орфографическую проверку нужно произвести с помощью подключения Word или добавления собственных словарей и библиотек

Браузер уже готов, нужно добавить только одну функцию

Delphi
3 года назад
guest_16118322496498
3 года в сервисе
Был
3 года назад