Нужна разработка backend на ЯП Kotlin

Фуллтайм участие в разработке проекта, команда англоязычная. Если кратко: на бэкенде рельсы. На фронте ангуляр. МонгоДБ (в плане выпилить ее) + Постгрес. Сам проект довольно большой и развесистый Остальные подробности будут обсуждаться лично, сразу прикрепляйте резюме!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В поиске Senior Lead Kotlin Backend Developer
General Requirements:
✅ Several years of experience in backend development and Kotlin
✅ Fluent English
✅ Fluent Russian
✅ Being able to lead a team of server/backend developers
✅ Deep understanding of dependency injection, clean architecture, reactive programming, Gradle modules
The backend currently uses the following technologies:
✅ Kotlin codebase (Ktor) on Google Cloud App Engine
✅ Libraries: Jetbrains Exposed, Guice, Firebase, Mockito, JUnit5
✅ Database: MySQL 5.7
✅ RESTApi
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