Парсим 2 сайта, адреса в личку

$40
Системное программированиеЗавершен2 заявки1551 просмотр
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Надо спарсить 2 сайта, адреса дам в личку.

3 года назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
3 года назад
$40
7 дней
работаем 5-й или 6-й раз. Все супер
Работаем не первый раз. Как всегда все отлично. Рекомендую!