Программист API

СРМ "Руководитель" находится на виртуальном хостинге, нужно интегрировать в нее https://api-whatsapp.io/. Необходимый функционал: отправка/получение сообщений, история диалога
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Требуется программист, который может связать:
Лэндинг с платежной системой (для того, чтобы не терялись данные клиента)
Платежную систему с системой геткурса (чтобы автоматизировать открытие курса).
На все этапы работы есть API
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