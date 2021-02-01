Программист API

Системное программированиеЗавершен2 заявки1281 просмотр
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Требуется программист, который может связать:

Лэндинг с платежной системой (для того, чтобы не терялись данные клиента)

Платежную систему с системой геткурса (чтобы автоматизировать открытие курса).

На все этапы работы есть API

3 года назад
guest_16106376787303
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
mexalim
Михаил 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$300
7 дней
Очень рекомендую Михаила. Ответсвенный подход, качественная работа и отвечает и объясняет любой вопрос! Спасибо Михаил!
Рекомендую к сотрудничеству. Все прошло отлично.