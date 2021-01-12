Приложение по виндовс 10 (десктоп)

Системное программированиеЗакрыт2 заявки6035 просмотров
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День добрый, требуется человек с глубокими знаниями С++, работа с памятью ПК, создание десктоп приложения, некого скрипта для игры.

3 года назад
dazz1986
Артур 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва