Требуется программист Python и R во время экзамена(написать 2 кода)

Системное программированиеЗакрыт2 заявки5302 просмотра
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Требуется программист, знающий Python и язык R, чтобы помочь во время экзамена написать два небольших кода (по заданию, которое будет известно только во время экзамена)  

Прикрепила примерные задания (первое фото задание для Python, второе – для R) 

Обязательные требования: 

Нужно будет быть онлайн во время экзамена (18 января с 9:40 до 11:20 по МСК)

Python
3 года назад
ekatepps1
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад