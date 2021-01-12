Требуется программист Python и R во время экзамена(написать 2 кода)

Требуется программист, знающий Python и язык R, чтобы помочь во время экзамена написать два небольших кода (по заданию, которое будет известно только во время экзамена)

Прикрепила примерные задания (первое фото задание для Python, второе – для R)

Обязательные требования:

Нужно будет быть онлайн во время экзамена (18 января с 9:40 до 11:20 по МСК)