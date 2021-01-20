Нужна разработка проекта, ЯП Ruby

Системное программированиеЗакрыт1 заявка4925 просмотров
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Фуллтайм участие в разработке проекта, команда англоязычная.

Если кратко: на бэкенде рельсы. На фронте ангуляр. МонгоДБ (в плане выпилить ее) + Постгрес.

Сам проект довольно большой и развесистый

Остальные подробности будут обсуждаться лично, сразу прикрепляйте резюме!

3 года назад
maxunovandre
Андрей 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва