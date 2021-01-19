Проект закрыт Удаленные рабочие столы на облачных серверах (VDI)

Системное программированиеЗакрытнет заявок5378 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы создаем коммерческий продукт для удаленных сотрудников, которые должны полноценно выполнять типичные функции через удаленные рабочие столы без высоких требований к производительности. 

Задача: Обеспечить легко масштабируемые облачные рабочие столы (linux/windows) с заданными параметрами с минимальной стоимостью в пересчете на каждый, за счет облачных серверов.

В двух словах, нужно создать удаленные рабочие столы, как комерческий продукт. 

1. Их должно быть легко и дешево масштабировать

2. Предустановленный бесплатный софт для обычной офисной работы, в том числе через телефонию.

3. Варианты с виндоус и линукс.

4. Базовая безопасность

5. Софт для контроля со стороны руководителя (когда сотрудник зашел, вышел, какие программы открывал, сколько держал открытыми, какой текст вводил, когда бездействовал сотрудник и тп. Названий не помню, раньше у меня стоял в офисе)

1. Есть ли у вас опыт в создании аналогичных систем или VDI?

2. Как вы видите реализацию данной задачи?

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад