Настройка сервера

Системное программированиеЗакрыт1 заявка4916 просмотров
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Добрый день. Необходимо настроить серверную часть связи CRM (ERP) Китай - Россия (обход файервола). Прошу откликаться только тех, кто готов работать по факту выполненных работ. Цена договорная.

3 года назад
VadimProgr
Вадим 
45 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад