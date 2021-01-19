C++, C# Написать программу моделирующую процесс управления памятью

Нужен специалист, который уже имел опыт разработки сайтов онлайн казино и других ресурсов. У нас сайт для проведения лотереи, юрист сказал что будем регистрировать бизнес за рубежом, так как лотереи в России нелегальны. Поэтому необходимо ...