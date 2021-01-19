C++, C# Написать программу моделирующую процесс управления памятью

$18
Системное программированиеЗакрыт2 заявки14678 просмотров
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Написать программу, моделирующую процесс управления памятью - распределения памяти для процессов, преобразование виртуального адреса в физический, поиск в памяти по запросами процессов, высвобождение памяти - согласно заданным алгоритмом.

Весь алгоритм описан в методички, вариант задания второй.

Динамические разделы (без использования внешней памяти). Количество разделов меньшая, чем количество процессов. Процессы образуют общую очередь в разделы памяти. Используется линейный адресное пространство. размеры процессов задаются случайно.

В ТЗ все коротко и ясно

3 года назад
timkabilous
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад