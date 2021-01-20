На примерах опишите использование динамических массивов С

Системное программированиеЗакрыт1 заявка4157 просмотров
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На примерах опишите использование динамических массивов С в программировании

6-10 страниц , примеры с картинками\скриншотами

Примерный план:

Проблематика

Чего это касается

Применение на практике

Что можно сделать с данными

Примеры

Выводы

До 24.01 21:59

3 года назад
guest_1611308018426
3 года в сервисе
Был
3 года назад