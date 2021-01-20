В поиске Senior Lead Kotlin Backend Developer General Requirements: ✅ Several years of experience in backend development and Kotlin ✅ Fluent English ✅ Fluent Russian ✅ Being able to lead a team of server/backend developers ✅ Deep understanding of dependency injection, ...
Скрипт выполнить команду из telegram на сайте
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Здравствуйте! В телеграм приходят уведомления, от бота, такого типа
Исходя из этих сообщений нужно выполнять действия на сайте binarium.com. Приходит сообщение в телеграм, исходя из этого сообщения нужно сделать ставку, например 1$ (нужно иметь возможность менять цифру ставки), на валютную пару указанную в сообщении телеграм. Сообщения приходят в определённое время и за 30-45сек нужно выполнить на сайте команду из этого сообщения.
14, 29, 44, 59 минут каждого часа может прийти сигнал, или несколько.
Данное время дается с запасом для открытия в 1 минуту, в нее желательно уложиться.
EURUSD 15 минут ВВЕРХ EURUSD - валютная пара, по которой бот прогнозирует движение графика; 15 минут - время экспирации, то есть время на которое мы прогнозируем движение графика;
ВВЕРХ - направление движения графика, которое нам нужно выбрать в платформе.
Стрелка указывает куда нужно нажать для изменения валютной пары! После нажатия, у нас открывается список из валютных пар и процентов доходности правее от них.
Стрелка указывает куда нужно нажать для изменения валютной пары! После нажатия, у нас открывается список из валютных пар и процентов доходности правее от них.
ВАЖНО! Нас интересует колонка процентов под 5+мин(обведена на скрине выше) Выбираем нужную валютную пару и напротив нее в колонке под 5+ мин нажимаем на процент. Почему 5+мин ? Потому что. идем дальше. Шутка. Дело в том, что, как я писал выше, наши сигналы приходят в 14, 29, 44 и 59 минут каждого часа, за минуту до начала 15ти минутной свечи. А когда мы выбираем валютную пару в нужном разделе, то время закрытия, которое указанно в верхнем правом углу платформы (скрин ниже) будет ровно на 15 минут позже от того, в которое вы открываете сделку, все просто.
Что делать если валютная пара неактивна, то есть напротив валютной пары стоит прочерк! Ответ очевиден! Делать ничего не нужно.
После того как мы получили уведомление, идем в платформу, советую держать ее свернутой, для экономии времени. Выбираем валютную пару, выбираем сумму сделки.
Теперь перейдем к нюансам. 1 вариант - идеальные условия Открыли сделку, ровно через 15 минут получили в канале возле строки сигнала вот такой символ: ✅, в платформе сделка закрылась в плюс, зафиксировали прибыль и ждем следующего сигнала. 2 вариант - не идеальные условия Открыли сделку и понимаем что плюсом здесь и не пахнет: график идет в обратном направлении от заявленного ботом и спустя 15 минут в строке сигнала, на который открывали сделку ничего не появляется, а платформа пишет что сделка закрылась в минус. Значит это только одно - разу после закрытия первой сделки, открываем вторую сделку на такое же самое время, в том же направлении, увеличивая сумму сделки на 50% (для того чтобы вернуть потерявшие деньги с предыдущей сделки) спустя 15 минут вторая сделка закрывается в плюс, в строке сигнала появляются вот такие символы: ⏳✅ (песочные часы говорят о том, что сделка закрылась в плюс со второй 15ти минутной свечи )
Либо же и вторая закрывается в минус, тогда дальше уже сделки по этому сигналу не открываем, в строке с сигналом видим вот такой символ ❌. Значит это, что бот ошибся и мы теряем средства по данному сигналу.
Нужно сделать всё на linux shared хостинге. ПК нет.
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