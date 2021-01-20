Посмотрите, пожалуйста, задачу и оцените, пожалуйста, по срокам и возможной стоимости.Сделать Телеграм-бота для автопостинга ЗадачаТребуется сделать бота для автопостинга в ВК и сайт на OpenCart 3 (добавить записи в БД и отправить файлы). Используйем для этого фреймворка Lumen/Laravel. Если что-то другое - обоснуйте почему. Должно выглядеть так со стороны (пользователя): 1. Написал боту команду: Новый пост 2. Написал текст 3. Прикрепил фотографии с заголовками 4. Указал в какой раздел разместить фото на сайте (фиксированный список) 5. Отправил команду Опубликовать Как работает скрипт: 1. Принял webhook (хостинг/домен для скрипта есть) 2. Данные собрал для 1 поста 3. Для ВК: - Обратился по АПИ - опубликовал от имени группы новый пост с фото и подписями 4. Эти же фотографии должны на сайте: - попасть в папку на сайте - добавиться записи в БД о том, что они добавлены в фотогаллерею в нужный раздел Обязательные требования- Знание языка программирования PHP (другие языки не рассматриваю) - Читал и работал с АПИ в ВК - Сможете разобраться, как добавить АПИ в OpenCart 3 (нежелателен, но возможен костыльный вариант, просто вставить записи в БД средствами php, а не CMS)