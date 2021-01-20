В онлайн школу требуется разработчик под задачи с опытом работы в moodle.
Проанализировать js запросы нескольких сайтов
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Здравствуйте, ищем JS разработчика который умеет пользоваться консолью в браузере и разбирается в запросах. Нужно разобрать запросы нескольких сайтов и написать по ним небольшой отчет.
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