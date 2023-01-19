Ищу программиста по moodle

Системное программированиеЗакрыт1 заявка209 просмотров
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В онлайн школу требуется разработчик под задачи с опытом работы в moodle.

год назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад