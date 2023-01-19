Ищу программиста по moodle

В поиске Senior Lead Kotlin Backend Developer General Requirements: ✅ Several years of experience in backend development and Kotlin ✅ Fluent English ✅ Fluent Russian ✅ Being able to lead a team of server/backend developers ✅ Deep understanding of dependency injection, ...
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