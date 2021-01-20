Front-end и back-end разработка

В онлайн школу требуется разработчик под задачи с опытом работы в moodle.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, мы аутсорс компания No-Name, ищем front-end и back-end разработчиков для работы на наших проектах.
Рассматриваем все стеки технологий, т.к задач много и разных.
Работаем, по большей части, попроектно.
Даем вам задание/проект, вы оцениваете, согласовываем оценку и приступаем к работе.
Если вам интересно такое сотрудничество, то пришлите нам в отклике:
1. Ваш рабочий стэк и опыт работы на нем.
2. Небольшое портфолио работ.
3. Стоимость часа вашей работы.
Если есть вопросы - пишите, с радостью отвечу!)
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