Front-end и back-end разработка

Всем привет, мы аутсорс компания No-Name, ищем front-end и back-end разработчиков для работы на наших проектах.

Рассматриваем все стеки технологий, т.к задач много и разных.

Работаем, по большей части, попроектно.

Даем вам задание/проект, вы оцениваете, согласовываем оценку и приступаем к работе.

Если вам интересно такое сотрудничество, то пришлите нам в отклике:

1. Ваш рабочий стэк и опыт работы на нем.

2. Небольшое портфолио работ.

3. Стоимость часа вашей работы.

Если есть вопросы - пишите, с радостью отвечу!)