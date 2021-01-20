Программирование full stack на angulyar + Node.js + postgresql

Проект нестандартный, может стать вашей визитной карточкой после запуска, а также послужить хорошим опытом с технической точки зрения. Так как проект на финальной стадии - другие стеки не рассматриваем.

Для реализации необходимы уверенные знания следующих технологий:

Backend - NestJS 6;

Frontend - Angular 9;

API - SocketIO;

Database - PostgreSQL;

Также используется Angular Elements и Монорепозиторий Nx.

Крайне необходимы умения:

- разбираться в чужом коде

- решать нестандартные задачи

- коммуницировать с командой проекта

Проект в большей степени реализован и представляет собой личный кабинет пользователя, состоящий из административной панели с функционалом управления проектами, постановки задач исполнителям и отслеживания процесса выполнения.

Что сделано:

1. Интеграция верстки в angular реализована практически полностью (возможны незначительные правки, все основные страницы интегрированы)

2. . Полностью реализована авторизация, регистрация, навигация по проекту, страница профиля, страницы добавления услуг/калькулятор суммы проекта.

3. Разработана структура базы данных.

Что необходимо сделать еще:

1. Необходимо доработать логику и передачу данных по API для оставшихся страниц

2. Доработать API интеграцию с Битрикс 24 (со стороны Битрикс 24 есть другой программист, который будет участвовать в интеграции)

3. Встроить интеграцию с платежными системами (совместно)

4. Доработать интерфейс личного кабинета перед запуском (внести минорные правки - поправить тексты внутри плашек и пр.)

После успешной реализации первой части проекта и его первичной обкатки мы будем приступать к реализации второй более глобальной части проекта, в случае вашей дальнейшей заинтересованности - готовы рассмотреть сотрудничество на фулл-тайме на взаимовыгодных условиях.

При наличии вопросов готовы на них ответить оперативно в ЛС.