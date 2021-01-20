В онлайн школу требуется разработчик под задачи с опытом работы в moodle.
Программирование full stack на angulyar + Node.js + postgresql
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект нестандартный, может стать вашей визитной карточкой после запуска, а также послужить хорошим опытом с технической точки зрения. Так как проект на финальной стадии - другие стеки не рассматриваем.
Для реализации необходимы уверенные знания следующих технологий:
Backend - NestJS 6;
Frontend - Angular 9;
API - SocketIO;
Database - PostgreSQL;
Также используется Angular Elements и Монорепозиторий Nx.
Крайне необходимы умения:
- разбираться в чужом коде
- решать нестандартные задачи
- коммуницировать с командой проекта
Проект в большей степени реализован и представляет собой личный кабинет пользователя, состоящий из административной панели с функционалом управления проектами, постановки задач исполнителям и отслеживания процесса выполнения.
Что сделано:
1. Интеграция верстки в angular реализована практически полностью (возможны незначительные правки, все основные страницы интегрированы)
2. . Полностью реализована авторизация, регистрация, навигация по проекту, страница профиля, страницы добавления услуг/калькулятор суммы проекта.
3. Разработана структура базы данных.
Что необходимо сделать еще:
1. Необходимо доработать логику и передачу данных по API для оставшихся страниц
2. Доработать API интеграцию с Битрикс 24 (со стороны Битрикс 24 есть другой программист, который будет участвовать в интеграции)
3. Встроить интеграцию с платежными системами (совместно)
4. Доработать интерфейс личного кабинета перед запуском (внести минорные правки - поправить тексты внутри плашек и пр.)
После успешной реализации первой части проекта и его первичной обкатки мы будем приступать к реализации второй более глобальной части проекта, в случае вашей дальнейшей заинтересованности - готовы рассмотреть сотрудничество на фулл-тайме на взаимовыгодных условиях.
При наличии вопросов готовы на них ответить оперативно в ЛС.
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