Full stack web developer
С 20.02.21 на год не доступен в связи с постоянной работой.
I'm a full stack web developer. I have 2 year of practical experience. I have worked as a freelancer (mostly one-time projects), and what is more, for the last six months I have been developing a social network (dating site as a full web stack developer).
I am ready for interesting offers and creative projects.
JavaScript, Angular / NgRx / RxJs, TypeScript, Node.js (TS/ES), jQuery,
Socket.IO, MongoDB, MySql, HTML5, CSS/LESS/SCSS, Responsive Web Design,
Bootstrap, Angular Material, Git, Gulp, Npm, Express.js;
Contacts:
email: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Landing page87 просмотров
- Верстка страниц для автосервиса102 просмотра
- Создание landing page для приложения VideoChat105 просмотров
- Разработка страницы коктейлей на Angular95 просмотров
- Landing for IOS App92 просмотра
- Syazan OU67 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Молодец, справился быстро, и с новой библиотекой разобрался и внедрил. Всем советую, толковый парень. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Александр пригласил в интереснейший проект. Оплата была сделана. Всегда на связи , отличный руководитель. Так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
$15
5 баллов
3 года назад
Решил сэкономить, больше так делать не буду. За Ярославом нужен глаз да глаз - вносили правки не меньше 10 раз. Пол дня, вместо своей работы, я потратил на вылавливание недоделок.
Ответный отзыв
Как заказчик - отличный человек. jоплата в срок, всегда на связи. Вылавливание недоделок 75% это кривые стили в макете, некоторые стили скрыты либо не грамотно сделаны. Рекомендую так же не экономить на дизайнере, что бы не тратить ни свое ни чужое время.
$1
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! Показал себя высоким профессионалом. Сразу быстро среагировал, взял в работу заказ, был на связи всегда. Сделал все так, как мне хотелось и даже лучше. Обязательно еще вернусь к нему с другими проектами. Мне было очень приятно работать. Спасибо огромное еще раз, Ярослав!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстро отвечала на все вопросы, всегда на связи, рекомендую!