machkivskyi

Ярослав machkivskyi

 
25 летУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Full stack web developer

С 20.02.21 на год не доступен в связи с постоянной работой.

I'm a full stack web developer. I have 2 year of practical experience. I have worked as a freelancer (mostly one-time projects), and what is more, for the last six months I have been developing a social network (dating site as a full web stack developer).

I am ready for interesting offers and creative projects.

JavaScript, Angular / NgRx / RxJs, TypeScript, Node.js (TS/ES), jQuery,

Socket.IO, MongoDB, MySql, HTML5, CSS/LESS/SCSS, Responsive Web Design,

Bootstrap, Angular Material, Git, Gulp, Npm, Express.js;

Contacts:

email: [email protected]

JavascriptTypeScriptMySQLMongoDBHTMLCSSBootstrapjQueryAngularSCSSGulpNode.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
ShadowCore
Александр 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Ищу помощника доделать проект на Angular
Молодец, справился быстро, и с новой библиотекой разобрался и внедрил. Всем советую, толковый парень. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Александр пригласил в интереснейший проект. Оплата была сделана. Всегда на связи , отличный руководитель. Так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$15
5 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Решил сэкономить, больше так делать не буду. За Ярославом нужен глаз да глаз - вносили правки не меньше 10 раз. Пол дня, вместо своей работы, я потратил на вылавливание недоделок.
Как заказчик - отличный человек. jоплата в срок, всегда на связи. Вылавливание недоделок 75% это кривые стили в макете, некоторые стили скрыты либо не грамотно сделаны. Рекомендую так же не экономить на дизайнере, что бы не тратить ни свое ни чужое время.
Ответный отзыв
kotyara13
Катя 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Отличный исполнитель! Показал себя высоким профессионалом. Сразу быстро среагировал, взял в работу заказ, был на связи всегда. Сделал все так, как мне хотелось и даже лучше. Обязательно еще вернусь к нему с другими проектами. Мне было очень приятно работать. Спасибо огромное еще раз, Ярослав!
Отличный заказчик, быстро отвечала на все вопросы, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв