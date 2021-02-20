Отличный исполнитель! Показал себя высоким профессионалом. Сразу быстро среагировал, взял в работу заказ, был на связи всегда. Сделал все так, как мне хотелось и даже лучше. Обязательно еще вернусь к нему с другими проектами. Мне было очень приятно работать. Спасибо огромное еще раз, Ярослав!