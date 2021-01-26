Портировать библиотеку (API) под Android

Крупный долгосрочный проект.

На первом этапе нужно портировать библиотеку под систему Android.

Есть библиотека (API) написана на С++

Библиотека собирается следующими компиляторами:

GCC >= 5.4.0

Clang >= 3.8.0

MSVC >= 15.0

Так же нужен Boost и LibUSB.

API нужен для работы устройства через USB.

Есть описание кода (wiki).

Под Windows и Linux работает отлично.

Есть вероятность того, что придется лезть глубоко в код и переписывать его под другую платформу.