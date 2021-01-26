React/React Native разработка фронта Windows приложения

Системное программированиеЗакрыт2 заявки3873 просмотра
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Interexy https://www.interexy.com находится в поиске React разработчика для написания фронта десктопного виндовс VPN приложения.

Бэк есть и поддерживается на VPN-провайдере.

Нам бы хотелось, чтобы был: коммерческий опыт разработки от 2 лет, опыт работы с Windows приложениями, английский для чтения документов.

Когда начинать? Хотелось бы на следующей неделе, но можно и через.

Мы будем работать по согласованному ТЗ, которое сейчас в процессе написания. Работа по оценке проекта, а не по часам.

Будем рады сотрудничеству!

React
3 года назад
arina_protasenia
Арина 
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад