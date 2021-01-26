Нужен back-end разработчик для долгого сотрудничества

Interexy [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.interexy.com]https://www.interexy.com[/url] находится в поиске React разработчика для написания фронта десктопного виндовс VPN приложения. Бэк есть и поддерживается на VPN-провайдере. Нам бы хотелось, чтобы был: коммерческий опыт разработки от 2 лет, опыт работы с Windows приложениями, ...