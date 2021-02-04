Приветствую! На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика: На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042 а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" https://i-tenders.ru/tender/28116422 При этом по нужному ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется расширение для браузера ( сайт букс advear.ru ) имеется расширение которое показывает рекламу через расширение, которое дают рекламодатели через сайт.
Нужно доделать:
если рекламодатель даёт задание на просмотр ютуб, что бы были вот такие источники трафика: https://prnt.sc/wjkarm https://prnt.sc/wjkb43
Модуль с Ютуб на сайте уже имеется.
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