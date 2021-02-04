Имеется расширение для браузера ( сайт букс advear.ru ) имеется расширение которое показывает рекламу через расширение, которое дают рекламодатели через сайт.

Нужно доделать:

если рекламодатель даёт задание на просмотр ютуб, что бы были вот такие источники трафика: https://prnt.sc/wjkarm https://prnt.sc/wjkb43

Модуль с Ютуб на сайте уже имеется.