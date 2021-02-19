Наладить работу поисковика системы парсинга тендеров!

Приветствую!

На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика:

На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД"

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042

а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

https://i-tenders.ru/tender/28116422

При этом по нужному заказчику — ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД» — у нас 0 тендеров

https://scrapp.me/5ik8al

Из-за этого клиенты теряют нужные тендеры

i-tenders.ru (https://i-tenders.ru/tender/28116422)

Выполнение работ по развитию и модернизации информационной системы обеспечения деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в сфере коммунального хозяйства и обслуживания объектов городского хозяйства Правительства Москвы в 2021 году

Конкурс в электронной форме тендер на 59358421.03 руб, дата окончания - 19-02-2021 | 11:00. Тендер в категории Про

Необходимо найти проблему и исправить.

Стоимость по договоренности.

Доступы предоставлю.