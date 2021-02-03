Приветствую! На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика: На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042 а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" https://i-tenders.ru/tender/28116422 При этом по нужному ...
Написание программы для Автомата приема тары
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здравствуйте
требуется написание программы для Автомата приема тары.
подскажите на какой платформе организовать работу (arduino, orange pi и т. д.)?
ориентировочная стоимость?
сроки выполнения?
Автомат работает по таким этапам:
1) на клавиатуре ввод номера мобильного для зачисления оплаты, нажатие на кнопку старт
2) при внесении тары запуск ленточного конвейера (включение шагового двигателя) и транспортировка тары до заданной точки
3) при достижении тары заданной точки на конвейере, опускание ленточного конвейера (включение шагового двигателя) до заданной точки
4) включение привода валов (включение шагового двигателя) для вращения тары и распознавания штрихкода
5) после распознавания штрихкода, сравнение веса тары заданному
6) перемещение (серводвигатель) ковша сброса в направлении согласно полученной информации о таре
7) поднятие обратно ленточного конвейера (включение шагового двигателя), включение конвейера (включение шагового двигателя)
8) нажатие кнопки завершить и отправка смс с информацией о номере мобильного и количестве сданной тары
пример готового варианта https://www.youtube.com/watch?v=02h5et43lms
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