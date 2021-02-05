Java программист backend

Компания Kvando Technologies в поисках Java программиста.

Проект написан на magnolia-cms.com (знание необязательно). Рассматриваем только уровень middle и выше с коммерческим опытом от 2-х лет.

Знание:

-Java

-Spring

-Git

-Postgres

-Rabbitmq

Условия:

-Полная занятость (8 ч/день)

-Работа в международной команде профессионалов

-Обучение, финансовый и профессиональный рост

Все подробности при отклике на вакансию, пишите в телеграмм:

@ValeriBondareva

Описание проекта:

16 человек сейчас в команде, 6 разработчиков, тестировщик (вроде бы один), PM (project manager), 2 DevOps-a, остальная часть это аналитики и представители от бизнеса.

Занимаемся разработкой интерфейса в CMS Magnolia для бизнес-пользователей в лице мерчандайзеров, так как Magnolia предоставляет множество вещей "из коробки", то чаще всего нам приходится писать файлы конфигурации, описывающие формы в UI, настраивать встроенное rest-api.

Остальная часть работы -- это написание на Java различных validators, dataproviders, datasources, а также кастомных UI - элементов. На данный момент реализованы 2 автономных от магнолии микросервиса (rest -- написаны на SpringBoot + MongoDB или CouchBase), которые используются в CMS.

Планируется переезд со старых микросервисов, так что скорее всего появятся задачи как минимум на 2-3 микросервиса. В целом CMS Magnolia используется на данном проекте как backend-часть с дружелюбным интерфейсом со стороны бизнес-пользователей для добавления и редактирования контента, далее этот контент через REST-api потребляет фронт на React