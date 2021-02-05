Java программист backend

Приветствую! На нашем ресурсе I-tenders.ru поисковик неправильно определяет заказчика: На сайте закупок Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД" https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173200001421000042 а у нас определяется как ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" https://i-tenders.ru/tender/28116422 При этом по нужному ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Kvando Technologies в поисках Java программиста.
Проект написан на magnolia-cms.com (знание необязательно). Рассматриваем только уровень middle и выше с коммерческим опытом от 2-х лет.
Знание:
-Java
-Spring
-Git
-Postgres
-Rabbitmq
Условия:
-Полная занятость (8 ч/день)
-Работа в международной команде профессионалов
-Обучение, финансовый и профессиональный рост
Все подробности при отклике на вакансию, пишите в телеграмм:
@ValeriBondareva
Описание проекта:
16 человек сейчас в команде, 6 разработчиков, тестировщик (вроде бы один), PM (project manager), 2 DevOps-a, остальная часть это аналитики и представители от бизнеса.
Занимаемся разработкой интерфейса в CMS Magnolia для бизнес-пользователей в лице мерчандайзеров, так как Magnolia предоставляет множество вещей "из коробки", то чаще всего нам приходится писать файлы конфигурации, описывающие формы в UI, настраивать встроенное rest-api.
Остальная часть работы -- это написание на Java различных validators, dataproviders, datasources, а также кастомных UI - элементов. На данный момент реализованы 2 автономных от магнолии микросервиса (rest -- написаны на SpringBoot + MongoDB или CouchBase), которые используются в CMS.
Планируется переезд со старых микросервисов, так что скорее всего появятся задачи как минимум на 2-3 микросервиса. В целом CMS Magnolia используется на данном проекте как backend-часть с дружелюбным интерфейсом со стороны бизнес-пользователей для добавления и редактирования контента, далее этот контент через REST-api потребляет фронт на React
- Похожие заказы
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать плагин для мозилы и хрома, функции плагина будут открыты разработчикуСистемное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется расширение для браузера ( сайт букс advear.ru ) имеется расширение которое показывает рекламу через расширение, которое дают рекламодатели через сайт. Нужно доделать: если рекламодатель даёт задание на просмотр ютуб, что бы были вот такие источники трафика: ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Университет ищет спикеров для записи курса по Java разработке, необходима запись уроков длительностью 20-25 минут. Стоимость одного урока до 5000 р. Работа по договору.Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Создать прошивку для тв боксов согласно тзЗакрыт3 года назад
Разработчик Python Мы разрабатываем сервис голосовых рассылок с использованием технологий ASR (Automatic Speech Recognition) как для внутренних нужд компании, так и, в перспективе, для сторонних клиентов. В данный момент разработано MVP, функциональность которого планируеем расширять. Задачи на ближайшее ...Закрыт3 года назад
Доброго дня, потрібен фахівець з досвідом роботи з google додатком для CRM системи, потрібна допомога в синхронізації файлів (отримання та закриття доступу, двостороння синхронізація файлів) та синхронізації подій в календарі. Технічне завдання додано Може бути надано ...Закрыт3 года назад
- $4000
Мне нужно какое-то программное обеспечение, разработанное для нас. Я бы хотел, чтобы это программное обеспечение было сделано для ПК. Играю на спортивных сайтах в США. Я использовал VPN, но сайты не позволяют мне играть, потому ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требования для backend разработчика: Java Spring + Flespi API (сервис для подключения IoT устройств) + Postgres + PostGIS + Docker + Redis + Swagger + Ubuntu Linux. Командная работа через bitbucket. Опыт работы с микросервисной ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад