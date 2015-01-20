Изменение кода устройства на базе arduino под аналоговый датчик

$10
Системное программированиеЗавершен1 заявка197 просмотров
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Есть устройство оно работает на аналоговом pH датчике (зонте), скэтч есть. Нужно переписать код таким образом чтоб устройство считывало и обрабатывало значения не с цифрового датчика, а с аналогового. Если что-то непонятно то можете написать, я обязательно более подробно опишу. В архиве все есть, грубо говоря есть кода нужно прикрутьть один к другому.

9 лет назад
1leks1
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ed_come
Эдуард 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$12
4 дня
Первый опыт на проекте, буквально открыт целый новы мир. Исполнитель отлично справился несмотря на то. что описание задания было не самым лучшим. Рекомендую.
Приятный в общении человек. Своевременная оплата. Надеюсь, что это не последняя совместная работа. Рекомендую к сотрудничеству.