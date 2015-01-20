Изменение кода устройства на базе arduino под аналоговый датчик

Есть устройство оно работает на аналоговом pH датчике (зонте), скэтч есть. Нужно переписать код таким образом чтоб устройство считывало и обрабатывало значения не с цифрового датчика, а с аналогового. Если что-то непонятно то можете написать, я обязательно более подробно опишу. В архиве все есть, грубо говоря есть кода нужно прикрутьть один к другому.