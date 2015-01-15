Программисту-специалисту по PDF формату. Написать еxe или скрипт.

Нужна программа, которая сможет выполнять все или часть из указанных действий

1.Сделать резчик-склейщик PDF файлов для обработки множества файлов. Резать (изменять качество картинок не надо) на число страниц, указанное в настройках (по умолчанию 70 страниц). И писать в лог, как порезано (надо добавить в конец имени управляющие символы), чтобы когда поработаю с разделенными файлами, обратно их автоматически склеить (имена остануться те же) в исходное состояние. Имею WindowsXP Home на одноядерном ПК.

2.Отделитель PDF файлов, в которых встречаются серо-белые или цветные фотографии или не контрастный текст от чисто черно-белых документов.

3.Надо обойти директорию и отделить файлы, которые закрыты паролем.

Оплата после выполнения работы и тестирования на моем ПК. Прошу сразу указывать стоимость работы и язык программирования для возможности заранее обдумать ваше предложение.