Нужен человек, который сможет реализовать следующую задачу наиболее дешевым и простым способом. Задача: на сайте есть 50 организаций с номерами телефонов, надо чтобы у каждой организации появлялся свой уникальный телефонный номер при звонке, на который ...
Программисту-специалисту по PDF формату. Написать еxe или скрипт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа, которая сможет выполнять все или часть из указанных действий
1.Сделать резчик-склейщик PDF файлов для обработки множества файлов. Резать (изменять качество картинок не надо) на число страниц, указанное в настройках (по умолчанию 70 страниц). И писать в лог, как порезано (надо добавить в конец имени управляющие символы), чтобы когда поработаю с разделенными файлами, обратно их автоматически склеить (имена остануться те же) в исходное состояние. Имею WindowsXP Home на одноядерном ПК.
2.Отделитель PDF файлов, в которых встречаются серо-белые или цветные фотографии или не контрастный текст от чисто черно-белых документов.
3.Надо обойти директорию и отделить файлы, которые закрыты паролем.
Оплата после выполнения работы и тестирования на моем ПК. Прошу сразу указывать стоимость работы и язык программирования для возможности заранее обдумать ваше предложение.
- Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Краткое тз: У нас есть МП atmega 16. К нему присоединен АЦП. Нам нужно чтобы при изменении напряжения от 0 до 5 V на дисплее появлялись буквы фамилии (0 — первая буква…5 — последняя буква) необходимая фамилия ...Системное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется программа, написанная на Java. Сейчас выполнение алгоритма занимает очень много времени. Нужно оптимизировать код. Уже было вложенно много времени в оптимизацию, поэтому нужен человек с хорошим знанием алгоритмов и опытом по оптимизации кода.Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать приложение для синхронизации файлов и передачи экрана между ПК. Интерфейс (Web) сверстан используемые технологии (требуется экспертиза): Go-lang, zeroMQ и возможно webRTC. Детальное ТЗ вышлю людям из шорт-листа, которые дадут предварительную оценку по стоимости Ожидаемый срок реализации прототипа: ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть такой проект - Node-Webkit. Это помесь браузера Chrome и веб-сервера Node: https://github.com/rogerwang/node-webkit Надо создать виртуальную машину для vmware, с windows, и поставить все необходимое для сборки на ней node-webkit (то есть visual studio ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить виртуальную АТС на asterisk. Все просто. Прием звонков на все телефоны. Переключение между телефонами. 2 тел базы и на них 4 трубки. Запись всех телефонных звонков с определенной логикой для имени файла и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Создать поток, который будет моделировать запросы на выделение Оперативной памяти и ее утилизацию. Поток ожидает запросов остальных N – потоков. При этом каждый запрос имеет формат (тройку): <имя потока> <тип запроса> <объем в КБ>. - <тип ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад