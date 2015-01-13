Редирект звонков на основе IP телефонии.

Нужен человек, который сможет реализовать следующую задачу наиболее дешевым и простым способом.

Задача: на сайте есть 50 организаций с номерами телефонов, надо чтобы у каждой организации появлялся свой уникальный телефонный номер при звонке, на который шел редирект на телефон этой организации.

При поднятии трубки телефона оператором в данной организации должно произноситься сообщение типа Звонок с сайта ////.ru и после идет соединение со звонившим человеком. То есть примерно аналог Яндекс.звонок в Яндекс.Директ

Нужен простой и дешевый способ. Нанять оператора call центра не предлагать))