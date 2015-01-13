Редирект звонков на основе IP телефонии.

Краткое тз: У нас есть МП atmega 16. К нему присоединен АЦП. Нам нужно чтобы при изменении напряжения от 0 до 5 V на дисплее появлялись буквы фамилии (0 — первая буква…5 — последняя буква) необходимая фамилия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет реализовать следующую задачу наиболее дешевым и простым способом.
Задача: на сайте есть 50 организаций с номерами телефонов, надо чтобы у каждой организации появлялся свой уникальный телефонный номер при звонке, на который шел редирект на телефон этой организации.
При поднятии трубки телефона оператором в данной организации должно произноситься сообщение типа Звонок с сайта ////.ru и после идет соединение со звонившим человеком. То есть примерно аналог Яндекс.звонок в Яндекс.Директ
Нужен простой и дешевый способ. Нанять оператора call центра не предлагать))
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