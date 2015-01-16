Программа на С++

Добрый день. Необходимо удаленно ( доступ предоставляю ) помочь настроить систему для отладки PHPStorm + XDebug + Vagrant.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать программу в среде программирования vs2010 на языке C++!
Задание прикреплено ниже!
Варианты решения кидать на почту!
Сроки:желательно сегодня!
- Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна программа, которая сможет выполнять все или часть из указанных действий 1.Сделать резчик-склейщик PDF файлов для обработки множества файлов. Резать (изменять качество картинок не надо) на число страниц, указанное в настройках (по умолчанию 70 страниц). И ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, который сможет реализовать следующую задачу наиболее дешевым и простым способом. Задача: на сайте есть 50 организаций с номерами телефонов, надо чтобы у каждой организации появлялся свой уникальный телефонный номер при звонке, на который ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Краткое тз: У нас есть МП atmega 16. К нему присоединен АЦП. Нам нужно чтобы при изменении напряжения от 0 до 5 V на дисплее появлялись буквы фамилии (0 — первая буква…5 — последняя буква) необходимая фамилия ...Системное программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется программа, написанная на Java. Сейчас выполнение алгоритма занимает очень много времени. Нужно оптимизировать код. Уже было вложенно много времени в оптимизацию, поэтому нужен человек с хорошим знанием алгоритмов и опытом по оптимизации кода.Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать приложение для синхронизации файлов и передачи экрана между ПК. Интерфейс (Web) сверстан используемые технологии (требуется экспертиза): Go-lang, zeroMQ и возможно webRTC. Детальное ТЗ вышлю людям из шорт-листа, которые дадут предварительную оценку по стоимости Ожидаемый срок реализации прототипа: ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть такой проект - Node-Webkit. Это помесь браузера Chrome и веб-сервера Node: https://github.com/rogerwang/node-webkit Надо создать виртуальную машину для vmware, с windows, и поставить все необходимое для сборки на ней node-webkit (то есть visual studio ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад