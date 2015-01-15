Настройка PHPStorm + XDebug + Vagrant

Системное программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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Добрый день.

Необходимо удаленно ( доступ предоставляю ) помочь настроить систему для отладки PHPStorm + XDebug + Vagrant.

PHP
9 лет назад
moklyakov
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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