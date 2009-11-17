Корректировка дистрибутива Linux

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Требуется скорректировать имеющийся дистрибутив Linux - добавить поддержку SCASI и Vmware
Более подробная информация по запросу.
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