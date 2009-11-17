Корректировка дистрибутива Linux

$500
Системное программированиеЗакрыт17 заявок510 просмотров
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Требуется скорректировать имеющийся дистрибутив Linux - добавить поддержку SCASI и Vmware

Более подробная информация по запросу.

Linux
14 лет назад
wloleg
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад