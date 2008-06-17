Купюроприёмник + принтер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок332 просмотра

Необходимо написать программу, которая взаимодействует с купюроприёмником и принтером на терминале. Протокол CCNET. Нужен программист, имеющий опыт программирования в этой области.

17 лет назад
Alexgrate
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров