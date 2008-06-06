Модуль взаимодействия с Universal Share Downloader

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется написать модуль взаимодействия с USD.

Требуется иметь возможность:

- добавить файл на закачку

- определить статус(ошибка/нет, размер всего/скачано)

- опеределить имя файла на диске

Идеал на выходе -- DLL. Средства реализации -- по вашему усмотрению. В конце работы - исходник.

Важна оперативность. Те кто не знает как делать -- не оставляйте предложений.

17 лет назад
ossadchy
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

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