Разработать dll, которая с заданной вероятностью при обращении к http:// производит загрузку дополнительного окна в браузере или выполняет переданный javascript. При каждом обращении пользователя к http:// программа должна запоминать все url посещенных страниц. При обращении ...
Модуль взаимодействия с Universal Share Downloader
Требуется написать модуль взаимодействия с USD.
Требуется иметь возможность:
- добавить файл на закачку
- определить статус(ошибка/нет, размер всего/скачано)
- опеределить имя файла на диске
Идеал на выходе -- DLL. Средства реализации -- по вашему усмотрению. В конце работы - исходник.
Важна оперативность. Те кто не знает как делать -- не оставляйте предложений.
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