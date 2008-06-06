Разработка библиотеки для браузера

Разработать dll, которая с заданной вероятностью при обращении к http:// производит загрузку дополнительного окна в браузере или выполняет переданный javascript. При каждом обращении пользователя к http:// программа должна запоминать все url посещенных страниц. При обращении пользователя к http:// в случае смены домена программа должна отправлять на сервер данные о посещенных пользователем страницах.

Требования к ПО:

программа должна корректно работать под Windows XP (все версии и сервиспаки), Vista.

работать в браузерах Explorer, Opera, FireFox

средства реализации любые (С/C++, Delphi и т.д)

ПО должно интегрироватся в браузер пользователя

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